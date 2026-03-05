Il governo vieta anche i flash mob: «È totalitarismo»

Le mobilitazioni lampo saranno punite con una multa ai promotori fino a 10mila euro. Il governo, con una norma del decreto Sicurezza, punta a scoraggiare iniziative per la tutela dei diritti
Niente più flash mob contro femminicidi, guerre, o magari a favore dell’ambiente. Per paradosso anche la mobilitazione a favore della popolazione iraniana potrebbe finire nelle maglie della svolta securitaria del governo Meloni, impressa dal decreto Sicurezza, che non risparmia niente: qualsiasi manifestazione, flash mob inclusi, incappa nella mannaia del divieto. La pena è una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10mila euro. L’ammenda è indirizzata a chi organizza queste manifestazioni,