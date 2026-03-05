nuove sanzioni nel decreto sicurezza

Il governo vieta anche i flash mob: «È totalitarismo»

Stefano Iannaccone
05 marzo 2026 • 07:00Aggiornato, 05 marzo 2026 • 07:11

Le mobilitazioni lampo saranno punite con  una multa ai promotori fino a 10mila euro. Il governo, con una norma del decreto Sicurezza, punta a scoraggiare iniziative per la tutela dei diritti

Niente più flash mob contro femminicidi, guerre, o magari a favore dell’ambiente. Per paradosso anche la mobilitazione a favore della popolazione iraniana potrebbe finire nelle maglie della svolta securitaria del governo Meloni, impressa dal decreto Sicurezza, che non risparmia niente: qualsiasi manifestazione, flash mob inclusi, incappa nella mannaia del divieto. La pena è una sanzione pecuniaria fino a un massimo di 10mila euro. L’ammenda è indirizzata a chi organizza queste manifestazioni,

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.