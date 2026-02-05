il colle e la presidente del Consiglio

A Meloni resta solo un po’ di propaganda. Grazie a Mattarella

Daniela Preziosi
05 febbraio 2026 • 20:45

La rete del capo dello stato evita di nuovo alla premier figuracce. Il Quirinale frena, ma evita di dare l’idea di un commissariamento

Non capita spesso a un capo dello Stato di ricevere gli omaggi di un sindacato, tantomeno di un sindacato della Polizia. Giovedì è successo. Il Silp Cgil ha ringraziato Sergio Mattarella per aver «costretto» il governo a «a porre un freno alle proprie derive securitarie che danneggiano in primo luogo le lavoratrici e i lavoratori in uniforme, trasformandoli ancor più in bersagli. Non ci vuole un genio per capirlo». Seguono le questioni su cui, come era filtrato alla vigilia del Consiglio dei min

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.