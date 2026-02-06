Il testo confuso confonde anche chi lo ha scritto

Sicurezza, tra stretta e fuffa: così il fermo preventivo è inapplicabile

Daniela Preziosi
06 febbraio 2026 • 20:58Aggiornato, 06 febbraio 2026 • 21:05

Il ministro Nordio inciampa sul fermo preventivo davanti ai penalisti, che rumoreggiano. Il campo progressista accusa il «decretino» di propaganda. Lo scudo piace ai poliziotti

Decreto fuffa, «decretino» – come ha titolato Domani – o salto di qualità nella svolta repressiva del paese? Il giorno dopo l’approvazione del decreto da parte del Consiglio dei ministri, le opposizioni restano unite sul giudizio generale: la sicurezza è uno dei «grandi flop» del governo. Eppure sulle misure introdotte, le sfumature di no sono molte, e anche diverse. Il fermo impossibile Per esempio per Giuseppe Conte, leader M5s, spiega che fra le misure più indigeribili c’è il fermo preventi

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.