Offensiva Del Vecchio: Qn a prezzo dimezzato per superare il Corsera

Il costo di Quotidiano nazionale in versione cartacea dovrebbe scendere a 0,90 centesimi o addirittura di 0,80 cent per recuperare 25mila copie e realizzare il sorpasso in edicola sul Corriere della Sera
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Un autunno di battaglia editoriale e commerciale. Leonardo Maria Del Vecchio prepara il grande (ri)lancio di Quotidiano nazionale, rilevato a inizio anno. Dopo aver avviato il rafforzamento organizzativo e il potenziamento dell’organico redazionale, l’imprenditore considera maturo il momento di dare un segnale di cambiamento. Anche perché – tra gli altri – sono arrivati nomi nuovi, come l’ex direttore di Repubblica, Mario Orfeo, nelle vesti di responsabile editoriale e Mattia Feltri, per anni al