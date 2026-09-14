Offensiva Del Vecchio: Qn a prezzo dimezzato per superare il Corsera

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Un autunno di battaglia editoriale e commerciale. Leonardo Maria Del Vecchio prepara il grande (ri)lancio di Quotidiano nazionale, rilevato a inizio anno. Dopo aver avviato il rafforzamento organizzativo e il potenziamento dell’organico redazionale, l’imprenditore considera maturo il momento di dare un segnale di cambiamento. Anche perché – tra gli altri – sono arrivati nomi nuovi, come l’ex direttore di Repubblica, Mario Orfeo, nelle vesti di responsabile editoriale e Mattia Feltri, per anni al