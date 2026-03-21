Indagata la socia di Delmastro. Il meloniano tornò dal mafioso

Verifiche sulla figlia dell’uomo dei boss e sulla ditta di cui era azionista il sottosegretario. Il politico di FdI è tornato al ristorante due mesi fa, quando sapeva bene chi era Caroccia
Il castello di bugie del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove crolla definitivamente di fronte a due fatti che Domani è in grado di rivelare: una foto che ritrae Delmastro nel locale del clan dopo aver dismesso le sue quote; e l’indagine segreta sulla socia, fino a pochi mesi fa, del sottosegretario. Partiamo dalla foto. Dobbiamo tornare a fine gennaio di quest’anno. Il politico è impegnato sul fronte caldo della riforma della giustizia. Un impegno istituzionale che non gli ha impedito