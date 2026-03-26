Delmastro, i Senese, il pentito: perché Meloni non perdona

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C’è un nome che ha fatto insorgere Giorgia Meloni. Quel nome ha scatenato l’ira funesta della presidente del Consiglio quando ha scoperto le improvvide avventure societarie di uno dei suoi uomini più fidati: Andrea Delmastro Delle Vedove. Il sottosegretario non solo ha aperto una società mentre era impegnato al governo del paese, non solo si è messo in affari con una ragazzina di 18 anni senza un controllo su Google, ma ha associato il suo nome alla testa di legno di un boss che evoca vecchi fan