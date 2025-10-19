Deputati impreparati, Montecitorio paga i corsi di lingue

La camera dei Deputati ha appena indetto un bando di gara da 70mila euro. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì nei singoli uffici dei parlamentari
The pen is on the table, the cat is under the table. Immaginatevi i nostri onorevoli deputati ripetere, come tra i banchi di scuola. Una scena che, di qui a breve, potrebbe non essere così lontana dalla realtà. Montecitorio ha appena indetto un bando di gara, da 70mila euro, per fornire ai deputati «corsi individuali di lingue straniere», con facoltà di attivazione anche «di corsi di gruppo». Di inglese, innanzitutto. Ma per chi vorrà saranno garantiti anche di tedesco, francese, spagnolo, arabo