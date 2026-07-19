Derby versiliese: Tala beach contro Twiga, i prezzi più pop di Santanchè

L’ex ministra punta su costi di ingresso meno cari al Tala Beach, inaugurato poche settimane fa, anche per i super vip e fa il pieno anche di giovanissimi. Il suo vecchio stabilimento, ora di Del Vecchio, attira un pubblico “esclusivo”

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Con il solito look sgargiante, passata l’era al ministero del Turismo, Daniela Santanchè non ha abbandonato il suo vecchio amore, oltre la politica: l’imprenditoria balneare, made in Versilia. La parlamentare di FdI, dopo aver ceduto le quote del Twiga, punto di riferimento della movida del posto, ha ritentato l’esperienza con il Tala Beach, a Marina di Pietrasanta, insieme al compagno Dimitri Kunz. Lo stabilimento non è lontano dal suo vecchio locale, ora nelle mani della Lmdv Capital di Leonar