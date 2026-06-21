La destra prima al traguardo: l’egemonia (sportiva) è sua

Approvato il quinto decreto della legislatura sul settore: soldi ai Giochi del Mediterraneo e America’s cup. Il governo ha centrato l’obiettivo fallito sulla cultura. Blindato il cda di Sport e Salute, braccio meloniano
Primi al traguardo. La destra di Giorgia Meloni è riuscita a conquistare una medaglia: l’egemonia sportiva. Con una pioggia di soldi e sfruttando il volano mediatico dei grandi eventi. Basti pensare all’uso politico dell’Olimpiade Milano-Cortina, sventolata coma una bandiera governativa, anche se all’organizzazione ha concorso anche il comune di Milano, guidato dalla giunta di centrosinistra di Giuseppe Sala. Ma c’è stata anche la battaglia condotta contro l’ex presidente della Federcalcio, Gabr