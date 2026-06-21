Tra nomine e grandi eventi

La destra prima al traguardo: l’egemonia (sportiva) è sua

Stefano Iannaccone
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21 giugno 2026 • 07:00

Approvato il quinto decreto della legislatura sul settore: soldi ai Giochi del Mediterraneo e America’s cup. Il governo ha centrato l’obiettivo fallito sulla cultura. Blindato il cda di Sport e Salute, braccio meloniano 

Primi al traguardo. La destra di Giorgia Meloni è riuscita a conquistare una medaglia: l’egemonia sportiva. Con una pioggia di soldi e sfruttando il volano mediatico dei grandi eventi. Basti pensare all’uso politico dell’Olimpiade Milano-Cortina, sventolata coma una bandiera governativa, anche se all’organizzazione ha concorso anche il comune di Milano, guidato dalla giunta di centrosinistra di Giuseppe Sala. Ma c’è stata anche la battaglia condotta contro l’ex presidente della Federcalcio, Gabr

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.