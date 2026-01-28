Gli emendamenti al Milleproroghe

Destra salva-lobby. Altro rinvio per le gare dei balneari

Stefano Iannaccone
28 gennaio 2026 • 07:00

Congelata la riforma sull’accreditamento al Ssn. Un regalo ad Angelucci e ai re della sanità privata. Spunta pure la sanatoria fiscale che si aggiunge al condono edilizio 

Slittamento pluriennale delle gare per le concessioni balneari, la mano tesa agli imprenditori della sanità privata e le sanatorie di ogni tipo. Il decreto Milleproroghe, quest’anno più che mai, è diventato uno strumento perfetto per la destra che lo vuole utilizzare per strizzare l’occhio alle lobby amiche. Gli emendamenti al provvedimento, in esame nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, sono una summa del pensiero del governo Meloni. Sembra una legge anti-concorrenza.

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.