i desideri dell’ex m5s

Correre alle elezioni? Di Battista tentenna: lo spazio è poco e i temi chiave già coperti

Lisa Di Giuseppe
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30 luglio 2026 • 19:28

Dopo il post di Grillo c’è aspettativa per le mosse del potenziale sfidante di Conte. Il sostegno del fondatore rischia di essere un boomerang

«Sblocchiamo un ricordo». Il viaggio estivo nei sentimenti del Movimento 5 stelle continua anche il giorno dopo il post pungente pubblicato da Beppe Grillo e finito dritto nell’occhio di Giuseppe Conte. All’orizzonte però non c’è un falò di confronto per rimettere ordine in un matrimonio finito già da tempo: piuttosto, i segnali indicano come più probabile una fuga di Grillo con il nuovo oggetto del desiderio politico del fondatore del M5s, Alessandro Di Battista. Sempre che il cavaliere della r

Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth