Fronte progressista

Perché a sinistra l’arrivo di Di Battista sarebbe un guaio

Daniela Preziosi
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29 luglio 2026 • 20:05

L’affondo dell’ex comico è solo un assaggio della campagna difficile di Conte. Ma se M5s perde voti a sinistra diventa un problema per tutta l’alleanza. Intanto ieri al Nazareno un confronto riservato fra Schlein e il presidente di Confindustria Orsini, rivelato dal Foglio

«Ogni partito ha la sua croce». Dal Pd nessuno commenta l’attacco di Beppe Grillo contro Giuseppe Conte. Si cavano giusto frasi di circostanza, «non entro nelle questioni interne al Movimento», o meno formali «questa è solo la prima botta, vedremo durante la campagna elettorale». Ma è chiaro a tutti che le zampate del comico contro la sua ex creatura non sono un problema solo per il leader del M5s, che pure ostenta tranquillità, sono una delle tanti voci del lungo elenco «pericoli vari ed even

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.