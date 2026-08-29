L’ex parlamentare del Movimento 5 stelle era a L’Avana per girare un documentario e sarebbe ricoverato nella capitale dove era in viaggio

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L’ex parlamentare del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, fondatore dell’associazione Schierarsi, è ricoverato all’ospedale di L’Avana dalla serata di venerdì 28 agosto. Di Battista sta lavorando a un reportage per il Fatto quotidiano e avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore.

Le reazioni

«La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero con grande apprensione – ha scritto in una nota il partito – e confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione».

Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in allerta per lo stato di salute dell’ex parlamentare: «Da questa notte sono in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L'Avana dove si trovava in viaggio» ha scritto sui social. «Prego per la sua salute: forniremo a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari e alla comunità politica che rappresenta».

«Forza Alessandro, siamo tutti con te!» ha scritto sui social Luigi Di Maio.

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