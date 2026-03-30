Di Battista torna. Viaggi, fundraising e il sogno Di Matteo

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Per Alessandro Di Battista la stagione lontano dai palazzi del potere si avvia alla conclusione: dopo spettacoli e talk show, l’ex deputato sta preparando il rientro nella mischia. Non subito, però. La strategia è tracciata in ottica elettorale. In autunno, con la sua associazione “Schierarsi”, darà il via alla campagna elettorale in vista delle politiche del 2027. Obiettivo: tornare in Parlamento dopo l’addio del 2018 e la decisione di non ricandidarsi con i 5 Stelle. La scelta di attendere l