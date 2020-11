Il ministro degli esteri pentastellato Luigi Di Maio attraverso l’Agenzia per il commercio estero Ice ha dato il via a un accordo per creare «la prima vetrina Made in Italy» sul sito di shopping online cinese Alibaba.com. Il titolare della Farnesina, con un video e un comunicato, ha sottolineato come questo sia «un accordo di nuova generazione». Così «nasce un padiglione dedicato ai prodotti italiani, dove alle tradizionali vetrine virtuali, rivolte ai consumatori, si unirà una componente inedita, orientata a mettere in contatto gli operatori economici fra loro». Con l’accordo «i nostri prodotti arriveranno in uno dei più grandi marketplace al mondo».

Ripresa online

La creazione della vetrina, ha detto Di Maio, è collegata alla necessità di superare la crisi economica scatenata dalla pandemia. «È il frutto di un intenso lavoro che abbiamo portato avanti insieme, anche come Farnesina, per rispondere in tempi rapidi alle necessità delle nostre aziende colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19. Non possiamo ancora dire di essere fuori da questa difficile congiuntura». Questo servirà a portare «maggiore efficienza sui mercati, a vantaggio dei nostri produttori, dei distributori e dei consumatori che nel mondo cercano la qualità del Made in Italy».

Il ministero punta sull’e-commerce: «Si è dimostrato uno strumento vincente durante la crisi sanitaria, come canale per mantenere o accrescere il volume degli scambi internazionali. È per questo che l’E-commerce è uno dei sei pilastri su cui si basa il “Patto per l’Export”. Patto che abbiamo siglato a giugno, insieme alle associazioni e alle imprese».

La piattaforma di Alibaba, ha detto Di Maio è «unica nel suo genere». Il ministero è inoltre al lavoro per creare un voucher che faciliti l’accesso delle micro-imprese sul canale digitale e della nuova piattaforma dell’Ice per fiere virtuali 365 giorni l’anno. «Queste e molte altre iniziative in corso di definizione con Ice si rendono indispensabili», alla luce anche del crescente utilizzo di internet.

I parlamentari Cinque Stelle

Soddisfatti i parlamentari del Movimento: «Un’ottima notizia che conferma l'importante lavoro della Farnesina in un settore strategico come il Made in Italy», hanno scritto un una nota senatori e deputati delle commissioni Esteri, adesso «è importante promuovere e accrescere i volumi degli scambi delle nostre eccellenze all’estero». L’e-commerce «si è dimostrato, per questo, un’ottima piattaforma non solo per i consumatori che tradizionalmente comprano online, ma anche per far conoscere le imprese». L’Italia continua così a intensificare i rapporti con la Cina.

