razza poltrona

Da Formia a Chigi con la ministra Locatelli: scalata Di Rocco nel segno leghista

Stefano Iannaccone
23 febbraio 2026 • 07:00

Il consigliere comunale di Formia è ora anche consulente alla presidenza del Consiglio, grazie al suo partito. E con un nume tutelare d’eccezione: il sottosegretario Durigon

  • Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il consigliere comunale di Formia, Antonio Di Rocco, è anche consulente alla presidenza del Consiglio, grazie al suo partito: la Lega. E con un nume tutelare d’eccezione: il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Di Rocco è approdato nel cuore del potere grazie a un contratto di collaborazione (di 9 mesi) da 25mila euro (lordi), predisposto dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, anche lei leghista. Di Rocco è entrato per la prima volta nel consiglio comunale di Formia nel 2

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.