Da Formia a Chigi con la ministra Locatelli: scalata Di Rocco nel segno leghista

Il consigliere comunale di Formia è ora anche consulente alla presidenza del Consiglio, grazie al suo partito. E con un nume tutelare d’eccezione: il sottosegretario Durigon

true false

Il consigliere comunale di Formia, Antonio Di Rocco, è anche consulente alla presidenza del Consiglio, grazie al suo partito: la Lega. E con un nume tutelare d’eccezione: il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Di Rocco è approdato nel cuore del potere grazie a un contratto di collaborazione (di 9 mesi) da 25mila euro (lordi), predisposto dalla ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, anche lei leghista. Di Rocco è entrato per la prima volta nel consiglio comunale di Formia nel 2