Soldi pubblici per comprarsi la villa sul Garda, Alberto Di Rubba entra a Montecitorio con una condanna per peculato

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Da adesso ci sarà anche lui, Alberto Di Rubba. «Grazie a chi crede in questo modo di fare politica», ha scritto il neo deputato della Repubblica per onorare gli elettori che lo hanno scelto alle suppletive come loro rappresentante nel collegio Rovigo-Bassa Padovana. Ce l'ha fatta, Di Rubba. Mentre i suoi compagni di partito si leccano le ferite per il referendum perso, lui può festeggiare il nuovo incarico (e relativo stipendio). Bergamasco di Casnigo, commercialista e attuale tesoriere della Le