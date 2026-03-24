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Soldi pubblici per comprarsi la villa sul Garda, Alberto Di Rubba entra a Montecitorio con una condanna per peculato

Stefano Di Rubba vota per le elezioni suppletive (foto da Facebook)
Stefano Di Rubba vota per le elezioni suppletive (foto da Facebook)
Stefano Di Rubba vota per le elezioni suppletive (foto da Facebook)
Stefano Vergine
24 marzo 2026 • 19:16

Eletto alle suppletive nel collegio Rovigo-Bassa Padovana, il commercialista bergamasco balza per la prima volta alle cronache nell’indagine sui famosi 49 milioni della truffa leghista. Condannato in appello per i fondi della Lombardia Film Commission, se anche la Cassazione dovesse confermare la sentenza ora può sperare di essere salvato dal voto dei colleghi parlamentari

Da adesso ci sarà anche lui, Alberto Di Rubba. «Grazie a chi crede in questo modo di fare politica», ha scritto il neo deputato della Repubblica per onorare gli elettori che lo hanno scelto alle suppletive come loro rappresentante nel collegio Rovigo-Bassa Padovana. Ce l'ha fatta, Di Rubba. Mentre i suoi compagni di partito si leccano le ferite per il referendum perso, lui può festeggiare il nuovo incarico (e relativo stipendio). Bergamasco di Casnigo, commercialista e attuale tesoriere della Le

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Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.