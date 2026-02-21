impunità con vista referendum

Condannato e candidato, così Salvini “salva” Di Rubba

Stefano Vergine
21 febbraio 2026 • 07:00

Il commercialista bergamasco, tesoriere della Lega, correrà alle suppletive in Veneto. Nel lanciare la sua discesa in campo ha attaccato i giudici e fatto uno spot per il Sì. Ma il referendum non c’entra niente con il suo caso. E anzi un’eventuale elezione potrebbe “aiutarlo” nei prossimi gradi di giudizio

Può una persona condannata per aver rubato soldi pubblici diventare parlamentare? La risposta è sì, per la legge italiana in alcuni casi è possibile e la storia di Alberto Di Rubba ne è la dimostrazione plastica. «Sono orgoglioso di annunciare la mia candidatura alle elezioni suppletive per la Camera dei deputati. Ringrazio Matteo Salvini e la Lega per la fiducia», ha scritto nei giorni scorsi lo stesso Di Rubba in un post su Facebook, prima di lanciarsi in un’invettiva contro magistrati e gio

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.