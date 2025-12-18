Italia

Dietrofront pensioni, ritirata sul riscatto della laurea. La destra affonda la manovra nel caos

Stefano Iannaccone
18 dicembre 2025 • 20:46

Giorgetti cancella le norme che aveva firmato qualche giorno fa. Salvini è ormai in balia di Meloni e del “suo” ministro dell’Economia 

Il disastro della manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti si arricchisce di un nuovo capitolo sul caos pensioni. Non pago di due mesi di paralisi completa, a causa delle liti sugli affitti brevi e sui prelievi alle banche, il governo ha vissuto un’altra giornata di totale psicodramma, sempre più incartato tra emendamenti governativi, subemendamenti e riformulazioni a pioggia. Tanto che ormai nemmeno più la maggioranza ci capisce qualcosa. Un raro esempio di dilettantismo. Lo stop

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.