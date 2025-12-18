Dietrofront pensioni, ritirata sul riscatto della laurea. La destra affonda la manovra nel caos

Giorgetti cancella le norme che aveva firmato qualche giorno fa. Salvini è ormai in balia di Meloni e del “suo” ministro dell’Economia

true false

Il disastro della manovra firmata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti si arricchisce di un nuovo capitolo sul caos pensioni. Non pago di due mesi di paralisi completa, a causa delle liti sugli affitti brevi e sui prelievi alle banche, il governo ha vissuto un’altra giornata di totale psicodramma, sempre più incartato tra emendamenti governativi, subemendamenti e riformulazioni a pioggia. Tanto che ormai nemmeno più la maggioranza ci capisce qualcosa. Un raro esempio di dilettantismo. Lo stop