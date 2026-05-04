Dinastia Cirielli: un altro figlio candidato con Fratelli d’Italia

Un altro figlio del viceministro degli Esteri meloniano scende in politica, candidandosi consigliere al comune di Cava de’ Tirreni, provincia di Salerno. E segue le orme del fratello Italo, consigliere uscente
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Ecco un altro Cirielli in politica. Il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, pesca ancora in famiglia per la futura classe dirigente Fratelli d’Italia. A Cava de’ Tirreni, circa 50mila abitanti in provincia di Salerno, scende in campo nella lista meloniana per il consiglio comunale, Renato Cirielli, secondogenito del viceministro che segue le orme anche del fratello. Nella consiliatura appena conclusa tra i banchi dell'opposizione sedeva Italo Cirielli, oggi nello staff dell'europarlament