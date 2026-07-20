Disinnescare la propaganda sovranista? A sinistra la sfida è non finire in trappola

Sicurezza, la campagna elettorale è già partita. Dalla difesa del gioielliere omicida e della polizia coinvolta nella morte di Fakir, al post di Musk contro i giudici fino al video di Vannacci contro Schlein e Conte. Il campo largo prova a disinnescare le provocazioni: «Questo non è il paese reale»

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Elly Schlein per ora sceglie di non intervenire in prima persona sulla morte di Abderrahim Fakir – ma stasera sarà su La7, a In Onda, è probabile che ne parli – avvenuta domenica a Bologna, mentre il migrante veniva placcato e schiacciato da agenti. Gli ultimi minuti della vita di Fakir sono stati ripresi da un abitante della quartiere e postati sui social, e poi rilanciati da associazioni e cittadini. La segretaria Pd, che evita di commentare a tamburo battente i casi di cronaca anche doloros