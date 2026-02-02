Dolce accoglienza, fiocca marmellata su Milano-Cortina

Il dicastero guidato da Andrea Abodi ha pensato alla marmellata bio come regalo per le «autorità politiche dei Paesi partecipanti» all’inaugurazione dell’Olimpiade invernale. Secondo il governo serve a «rappresentare l’Italia e le sue peculiarità gastronomiche»

C’è un modo di dire che calza a pennello: prendere qualcuno con le mani nella marmellata. Questa volta, però, a frugare nel barattolo è il ministero dello Sport per regalarlo agli ospiti. La marmellata non è una metafora. Il dicastero guidato da Andrea Abodi ha pensato alla marmellata bio come regalo per le «autorità politiche dei Paesi partecipanti» all’inaugurazione dell’Olimpiade invernale di Milano-Cortina, in programma venerdì 6 febbraio. Secondo il governo serve a «rappresentare l’Italia e