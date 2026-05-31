Gli ultras brianzoli: «Qui si lavora»

Tra spalti e politica, autogol Furgiuele sui tifosi del Monza

Lisa Di Giuseppe
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31 maggio 2026 • 23:59

Il post del deputato calabrese della Lega su Catanzaro-Monza, sulle poche presenze degli ospiti, ha scatenato le risposte dei tifosi lombardi. «In Brianza si lavora»

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Un post sfortunato, un piccolo terremoto per la Lega: il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele ha pubblicato sui social: «Il Monza si gioca la Serie A e sono scesi in 50. Dal Nord avevano promesso l'invasione... alla fine sono arrivati con una macchina e mezzo. Se il Sambiase si giocasse la Serie A, in trasferta saremmo almeno 3.000», ha scritto inquadrando gli spalti dello stadio. Duri i commenti: «Parliamo di gente che lavora, che si organizza, che fa sacrifici, che attraversa l'It

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth