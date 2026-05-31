Tra spalti e politica, autogol Furgiuele sui tifosi del Monza

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Un post sfortunato, un piccolo terremoto per la Lega: il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele ha pubblicato sui social: «Il Monza si gioca la Serie A e sono scesi in 50. Dal Nord avevano promesso l'invasione... alla fine sono arrivati con una macchina e mezzo. Se il Sambiase si giocasse la Serie A, in trasferta saremmo almeno 3.000», ha scritto inquadrando gli spalti dello stadio. Duri i commenti: «Parliamo di gente che lavora, che si organizza, che fa sacrifici, che attraversa l'It