Tra spalti e politica, autogol Furgiuele sui tifosi del Monza

Il post del deputato calabrese della Lega su Catanzaro-Monza, sulle poche presenze degli ospiti, ha scatenato le risposte dei tifosi lombardi. «In Brianza si lavora»
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Un post sfortunato, un piccolo terremoto per la Lega: il deputato calabrese della Lega, Domenico Furgiuele ha pubblicato sui social: «Il Monza si gioca la Serie A e sono scesi in 50. Dal Nord avevano promesso l'invasione... alla fine sono arrivati con una macchina e mezzo. Se il Sambiase si giocasse la Serie A, in trasferta saremmo almeno 3.000», ha scritto inquadrando gli spalti dello stadio. Duri i commenti: «Parliamo di gente che lavora, che si organizza, che fa sacrifici, che attraversa l'It