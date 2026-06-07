Donna e meloniana per Napoli, FdI pensa già al dopo Manfredi

La deputata di FdI, Marta Schifone, è il nome pensato dal partito della premier per dare un segnale di rinnovamento e strappare il comune di Napoli al centrosinistra. Ma la diretta interessata non sembra entusiasta dell’ipotesi di sfidare il sindaco
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Una giovane donna per riprendersi Napoli, ormai diventata un feudo di centrosinistra. Fratelli d’Italia, alle prossime comunali, vuole puntare sulla candidatura a sindaca di Marta Schifone, attuale deputata di FdI, in ascesa nelle gerarchie nazionali. È stata nominata commissaria provinciale del partito in Campania per un rilancio nel segno di Giorgia e Arianna Meloni, che la stimano molto. Per questo il suo nome rimbalza come possibile sfidante di Gaetano Manfredi. Idea che, però, non sembra sc