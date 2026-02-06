doppio guaio per il vicepremier

Dopo Vannacci, riecco i vecchi padani: gli anti-Salvini alla conquista del Nord

Stefano Iannaccone
06 febbraio 2026 • 07:00

Subita la scissione del generale, per il leader leghista ora il pericolo arriva dal Settentrione tradito dalla sua svolta sovranista. Il Patto per il Nord ha reclutato 36 parlamentari ex Lega e migliaia di militanti: può valere il 2 per cento. Il dialogo con Calenda  

Una migrazione lenta e costante verso il Patto per il Nord che può costare almeno un altro 2 per cento a Matteo Salvini. Un’emorragia che lo farebbe precipitare sotto la soglia vitale del 5-6 per cento (i sondaggi oggi lo danno all’8). Dall’ex viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli, all’ex deputata ferrarese, Maura Tomasi, fino al consigliere comunale di Gorizia, Franco Zotti: in poche settimane il Patto per il Nord ha arruolato dirigenti, militanti ed ex parlamentari della Lega. Un d

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.