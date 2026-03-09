Doppi incarichi, grandi opere. Pellegrini, la zarina di Salvini

true false

Concessioni autostradali e ponte sullo Stretto. Ma anche i lavori per l’Olimpiade di Milano-Cortina e le opere più importanti del Pnrr. Al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non c’è nulla, o quasi, che non passi nell’ufficio di Elisabetta Pellegrini, di formazione ingegnera, dirigente – in aspettativa – della provincia di Verona. Oggi è la ministra-ombra del Mit, il braccio operativo di Matteo Salvini: è lei che fa e disfa, quando si tratta dei temi più importanti. E il riconosciment