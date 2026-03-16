Doppia promozione: la voce di Piantedosi diventa segretario

Il portavoce del ministro dell’Interno, Francesco Kamel, è diventato anche capo segreteria del ministro. Ed è sempre di più un punto di riferimento

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Promozione e ritocco al compenso per il portavoce del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Francesco Kamel, uomo comunicazione del Viminale. A fine novembre, ha ricevuto il via libera dalla Corte dei Conti per la nomina a capo della segreteria particolare del ministro. Per Kamel è stato stanziato un compenso di 32mila euro all'anno. L’incarico va ad aggiungersi a quello di portavoce e capo ufficio stampa, ruolo per cui era prevista dal 2022 una retribuzione da 120mila euro (lordi) ogni anno.