Consulente a Chigi e conduttore Rai, il doppio Ippoliti

Il conduttore ha ottenuto di nuovo il programma sulla Rai in collaborazione con Palazzo Chigi. Dove è anche consulente (a titolo gratuito) dalla struttura contro le dipendenze guidata dal sottosegretario Mantovano
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Il 20 novembre arriva su Rai 3 la quarta stagione di Genitori che fare?, il programma del giornalista Gianni Ippoliti in collaborazione con la presidenza del Consiglio. Il conduttore affronta in undici puntate «le sfide contemporanee del disagio giovanile». A Domani dice che un altro programma di vero servizio pubblico non c’è. Ma il giornalista è anche consulente (a titolo gratuito) del Dipartimento per le politiche antidroga e altre dipendenze di Palazzo Chigi, che fa capo al sottosegretario M