Il presidente Mario Draghi a questo punto scioglierà la riserva, dirà di sì all’incarico da presidente del consiglio e formerà il nuovo governo. Finora non si è fatto sentire neanche dal Quirinale, è da Sergio Mattarella, ma ancora nessun segnale da parte sua. Voci dicono che andrà fra stasera e domani ma, non ci sono conferme né da colle né dall'incaricato.

Il voto degli iscritti del Movimento 5 stelle su Rousseau giovedì pomeriggio ha dato il via libera alla larghissima maggioranza, a questo punto l’unico partito che non voterà la fiducia al governo Draghi – in bilico tra astensione e voto contrario – è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia. Draghi, che dovrà presentare squadra e programma, finora non si è espresso, ma ha solo raccolto le posizioni dei diversi partiti, riservandosi di fare la sintesi e scegliere i nomi della nuova squadra di ministri, l’unica certezza è che avrà una compresenza di ministri tecnici e politici.

© Riproduzione riservata