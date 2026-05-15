Siamo soli, ma non da oggi. Le giuste (ma tardive) parole di Draghi

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Mario Draghi parla, e il mondo si ferma. Peccato che parli tardi e che, soprattutto, prima di lui abbiano parlato tanti dicendo cose simili e rimanendo inascoltati. Scrivere storia è una delle pratiche più divertenti che esistano, ma scrivere la storia delle speranze europee e delle visioni mancate è francamente frustrante. Cosa ha detto Draghi, ricevendo il premio Carlo Magno? Che per la prima volta l’Europa è sola, che non possiamo più contare sulla garanzia della difesa Usa, che ci vuole un f