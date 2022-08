Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha inviato al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky un messaggio di auguri per la festa nazionale dell’Ucraina e la promessa che l’Italia fornirà aiuti militari contro l’invasione russa. «L’amicizia tra Italia e Ucraina – ha detto Draghi - è forte e si è rafforzata ulteriormente dopo la brutale invasione da parte della Russia».

Ha poi elogiato il paese: «Il vostro coraggio, il vostro desiderio di vivere in un Paese libero e sovrano, il vostro attaccamento ai valori europei sono fonte di ispirazione per tutti noi». Questo è il secondo messaggio a sostegno dell’Ucraina in due giorni. Il presidente del Consiglio già ieri aveva detto in occasione della conferenza per la Crimea che la «lotta per la Crimea è la lotta per l’Europa».

Auti militari e finanziari

L’Italia, ha proseguito, è vicina al popolo ucraino: «Dall’inizio del conflitto, gli italiani hanno accolto migliaia di vostri concittadini nelle proprie case, con calore, affetto, generosità» ma non solo: «Il nostro governo vi ha fornito e continuerà a fornirvi sostegno politico, finanziario, militare e umanitario».

La difesa per Draghi sarà fondamentale: «Vogliamo aiutarvi a difendervi, a raggiungere una pace duratura, nei termini che riterrete accettabili» e ha ringraziato il paese per lo sblocco dei porti: «Come ho detto durante la mia visita a Kiev – avvenuta lo scorso aprile – , ricostruiremo tutto, insieme. Continueremo a essere al vostro fianco in questo cammino».

