Droga e codice della strada, con questa sentenza si rischia di creare ancora più confusione

true false

La Consulta si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 187 del nuovo codice della strada : quello, per intenderci, che il ministro Matteo Salvini aveva annunciato con «lucido sì, lucido no, la patente te la tolgo lo stesso». Ma il rischio è quello di alimentare ancora più confusione di quella generata dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada il 14 dicembre 2024

Sono contrastanti le reazioni sulla sentenza che la Consulta ha emesso in merito alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 187 del nuovo codice della strada: quello, per intenderci, che il ministro Matteo Salvini aveva annunciato con «lucido sì, lucido no, la patente te la tolgo lo stesso». E che tanto ha fatto discutere perché dispone proprio che non occorra più stabilire lo stato di alterazione psicofisica del guidatore per ritirargli la patente (e mandarlo in carcere in caso