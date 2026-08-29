i fallimenti dell’esecutivo più longevo/2

Dublinanti, Ceuta e Albania. Le crepe del modello Meloni

Youssef Hassan Holgado
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29 agosto 2026 • 07:00

La premier rivendica il calo degli sbarchi e la svolta europea sui dossier migratori. Ma tra Patto Ue, tensioni con gli alleati e il Cpr di Gjadër la gestione è un disastro

La gestione della crisi di Ceuta, il ritorno dei dublinanti, un Patto Ue che rischia di trasformarsi in un contraccolpo per il governo italiano e il fallimento del Cpr in Albania. Le politiche migratorie sono tra i risultati più sbandierati da Giorgia Meloni e dai suoi ministri. Ma dietro il calo degli sbarchi rispetto alla grande ondata del 2023 il quadro è molto più controverso: scelte contestate sul piano giuridico, scontri diplomatici con paesi amici e, nel caso del Protocollo con Edi Rama,

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.