La notizia ha riaperto il dibattito sull’introduzione del voto telematico in parlamento.

Per precauzione il senato ha deciso di annullare tutte le riunioni di commissioni e di sanificare gli ambienti di Palazzo Madama.

Due senatori sono risultati positivi al Covid-19 nella mattinata di oggi, 30 settembre. Si tratta di Francesco Mollame, siciliano, e di Marco Croatti, romagnolo, entrambi appartenenti al Movimento Cinque stelle.

La notizia ha causato l’annullamento di tutte le riunioni delle commissioni di Palazzo Madama per consentirne la sanificazione. Se le commissioni non potranno riunirsi, il rischio è che salti anche la ripresa dei lavori d'aula. Lunedì era previsto l'esame del decreto legge “agosto”.

Voto a distanza

A temere il contagio sono soprattutto i compagni di gruppo dei due senatori: uno dei due positivi, Croatti, aveva infatti partecipato alla riunione all'assemblea dei senatori del Movimento giovedì. Si è poi messo in quarantena lunedì dopo aver iniziato ad accusare i primi sintomi. In queste ore tutti i senatori del gruppo si stanno sottoponendo al tampone per verificare se ci siano ulteriori casi di contagio.

Nel frattempo il deputato del Partito democratico Stefano Ceccanti chiede di riprendere il dibattito per introdurre il voto parlamentare a distanza. Posizione ripresa anche dal deputato dei Cinque stelle Giuseppe Brescia che già a marzo aveva spinto per questa soluzione.