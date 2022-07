L’esecutivo dimissionario è rimasto in carica per traghettare il paese verso le nuove elezioni: viene messo nero su bianco che l’esecutivo è chiamato a varare anche i disegni di legge per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e sulle nomine monitora Draghi

L’esecutivo dimissionario guidato da Mario Draghi è rimasto in carica per traghettare il paese verso le nuove elezioni: viene messo nero su bianco che l’esecutivo è chiamato a varare anche i disegni di legge per dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza. La circolare, firmata da Mario Draghi e inviata ai ministeri conferma per il resto la prassi parlamentare.

I punti

Il primo a dare la cornice in cui si muoverà il governo è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi sono gli atti in concreto:

Disegni di legge relativi al Pnrr e al Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Decreti legge motivati dall’urgenza.

Adempimenti prescritti dalla costituzione.

Disegni di legge e regolamenti collegati a obblighi relativi all’appartenenza all’Unione europea.

Non è previsto che vengano fatte nomine salvo quelle che abbiano tempistiche vincolate dalle leggi o da esigenze funzionali. Tutte dovranno passare al vaglio del presidente del Consiglio.

