Come previsto, Mario Draghi darà il via a un secondo giro di consultazioni: si parte lunedì pomeriggio per finire martedì. La Camera dei deputati sabato sera ha comunicato il nuovo calendario, l’ordine resta invariato, prima i gruppi misti e i più piccoli, per finire, questa volta tutti nello stesso giorno, con i gruppi più numerosi. Al termine Draghi potrebbe fare una breve comunicazione.

Lunedì

15-15.15 - Gruppo Misto alla Camera - Minoranze linguistiche (componente gruppo misto);

15.30-15.45 - Maie - Movimento associativo italiani all'estero - Psi (componente gruppo misto Camera);

16-16.15 - Azione, +Europa-Radicali italiani di Camera e Senato;

16.30-16.45 - Noi con l'Italia - Usei- Cam,biamo!- Alleanza di Centro (Componente gruppo Misto camera); Idea e Cambiamo (Componente gruppo misto Senato);

17-17.15 - Centro democratico - Italini in Europa (componente gruppo Misto Camera);

17.30-18 - Gruppo per le autonomie del Senato.

Martedì

11 – 11.30 il Gruppo Europeisti-Maie-Centro Democratico del Senato;

11.45 – 12.15 il gruppo di Liberi e Uguali alla Camera e al Senato;

12.30 - 13 i gruppi Italia Viva alla Camera e Iv-Psi al Senato;

13.15 – 13.45 i gruppi di Fdi di Camera e Senato;

15 – 15.30 i gruppi del Pd alla Camera e al Senato;

15.45 – 16.15 i gruppi di Fi alla Camera e al Senato;

16.30 - 17 i gruppi della Lega-Salvini Premier alla Camera e Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione al Senato;

17.15 – 17.45 i gruppi del M5S alla Camera e al Senato.

