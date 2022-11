Il testo della legge di Bilancio 2023 è stato bollinato e si avvia verso il parlamento. La versione definitiva della manovra in attesa della firma del presidente della Repubblica è composta da 174 articoli. Il testo ora è atteso, entro oggi, alla Camera dove si aprirà la sessione di Bilancio e dove stasera, alle 19, l'ufficio di presidenza della V commissione stabilirà i tempi dell'esame.

Come anticipato, domani dovrebbe essere calendarizzato in aula l'eventuale stralcio di norme ordinamentali dal testo della manovra, per proseguire poi con due giorni di audizioni, venerdì 2, quando, riporta Public Policy, dovrebbe essere atteso anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e lunedì 5 con i soggetti che verranno individuati dalle commissioni.

Gli emendamenti

Il tempo per gli emendamenti sarà molto ristretto, visto che la legge dovrà essere approvata entro il 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio.

Il termine per la presentazione dovrebbe essere fissato per martedì 6 dicembre o per mercoledì 7. Con queste tempistiche, è molto probabile che il testo esca dalla Camera a ridosso di Natale per poi essere licenziato in via definitiva dal Senato tra il 25 dicembre e Capodanno.

