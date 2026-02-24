Ecumenico e repubblicano. A Sanremo Conti si affida a san Pippo Baudo

Il conduttore, insofferente alla politica, cita il maestro: «Bisogna risolvere i problemi della gente». Per Rossi «nessuna ingerenza» dal governo. Sul palco una delle prime donne a votare nel 1946
«È un paese libero, tutti possono dire quello che vogliono». Il direttore generale Rai Roberto Sergio si fa portavoce di un Sanremo ecumenico – anzi, «democratico e cristiano» dice Carlo Conti in conferenza stampa – aperto alle opinioni di tutti, comprese quelle del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha pensato bene di intervenire sul caso Pucci subito dopo la raccomandazione della sua presidente del Consiglio di tenere fuori la politica dal festival. La governance Rai sposa la linea de