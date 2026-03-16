Dalla prescrizione ripudiata allo «spirito di libertà» del fascismo: l’epopea di Cirielli, collezionista di polemiche

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«Il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà un infame». La citazione è di Benito Mussolini, maestro di stile per il viceministro degli Esteri Cirielli. Così tanto da averla condivisa su Facebook. E chissà quante volte gli sarà tornata in mente nelle ultime ore, dall’uscita sul Corriere della Sera del retroscena sul suo incontro riservato con l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Vladimirovich Paramonov. Da «ingenuo», Cirielli ha regalato alla politica italiana negli ultim