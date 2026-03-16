RITRATTO DEL VICEMINISTRO

Dalla prescrizione ripudiata allo «spirito di libertà» del fascismo: l’epopea di Cirielli, collezionista di polemiche

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli
Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli
Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli
Simone Alliva
16 marzo 2026 • 16:01Aggiornato, 16 marzo 2026 • 16:46

Nella sua carriera politica nel segno della fiamma, ha cancellato la Resistenza dai manifesti sul 25 aprile, proposto l’istituzione del Principato di Salerno, attaccato Berlusconi, difeso Trump dopo l’assalto a Zelensky nello studio ovale. Ritratto del meloniano che da vent’anni inanella uscite problematiche, tra leggi contestate, slogan trumpiani, fino al controverso incontro riservato con l’ambasciatore russo a Roma

«Il tradito potrà anche essere un ingenuo, ma il traditore rimarrà un infame». La citazione è di Benito Mussolini, maestro di stile per il viceministro degli Esteri Cirielli. Così tanto da averla condivisa su Facebook. E chissà quante volte gli sarà tornata in mente nelle ultime ore, dall’uscita sul Corriere della Sera del retroscena sul suo incontro riservato con l’ambasciatore russo a Roma, Aleksej Vladimirovich Paramonov. Da «ingenuo», Cirielli ha regalato alla politica italiana negli ultim

Per continuare a leggere questo articolo

Simone Alliva
Simone Alliva
Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.