Il centrosinistra aspetta la decisione dei leader del centrodestra sulla mediazione comune per trovare un nome condiviso per il Quirinale

Terzo giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Si parte alle 11, alla Camera, dove sono riuniti i grandi elettori e lo scrutinio dovrebbe terminare alle 16. Attualmente è in corso un incontro tra i leader del centrodestra, ma c’è attesa per capire se Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani accetteranno di sedersi a un tavolo col centrosinistra per trovare un nome comune. Domani segue le votazioni con un liveblog costantemente aggiornato con tutte le notizie.

