Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella potrebbe sciogliere le Camere già questa sera. Il voto anticipato potrebbe tenersi il 18 settembre. Fonti di governo riferiscono che ci sarebbero i tempi per tornare alle urne più velocemente del previsto. Fino a ieri, infatti, le dati ipotizzate erano quelle del 2 o 9 ottobre.

L’idea è quella di anticipare il voto per dare più tempo al prossimo governo di scrivere la legge di Bilancio, che poi dovrà passare al vaglio di Camera e Senato. Ma per far sì che si arrivi in tempo alla data del 18 settembre, le camere dovranno essere sciolte entro questa sera. Servono almeno 60 giorni per organizzare il voto degli italiani all’estero, e la data del 18 settembre cade esattamente tra due mesi.

Il nodo del vitalizio

L’ipotesi non stona neppure con i tempi della maturazione del vitalizio. Il diritto alla pensione (al compimento dei 60 anni) per i parlamentari al primo mandato scatta dopo quattro anni, sei mesi e un giorno di legislatura. Ogni parlamentare versa circa 50mila euro di contributi che, in caso di voto anticipato, andrebbero persi. In questa legislatura i tempi per la maturazione scattano il 24 settembre 2022.

C’è da tenere conto che la legislatura va avanti fino all’insediamento delle nuove camere, e i parlamentari restano tali infatti fino all’entrata dei successivi. È difficile che l’insediamento avvenga subito dopo il 18 settembre, solitamente servono dieci-quindici giorni. Dunque è quasi certo che nell’eventualità si voti in fretta, gli attuali parlamentari riusciranno a superare la data del 24 settembre.

