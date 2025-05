Il candidato sindaco di Taranto per il Partito democratico ed Alleanza Verdi e sinistra, ed altre liste civiche, Piero Bitetti, stando al primo exit poll elaborato da Opinio per Rai avrebbe ottenuto fra il 37,5 ed il 41,5 per cento dei voti. Francesco Tacente, candidato sostenuto da sei liste civiche fra cui una in cui sono confluiti i voti della Lega, avrebbe ottenuto fra il 21,5 ed il 25,5 per cento. Luca Lazzaro, candidato sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi moderati, si fermerebbe invece fra il 18,5 ed il 22,5 per cento. Fra l'8,5 ed il 12,5 per cento per la candidata del Movimento 5 stelle, Annagrazia Angolano.