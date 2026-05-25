Alle 15 urne chiuse negli oltre 661 comuni italiani chiamati al voto. Sono oltre sei milioni gli italiani chiamati a esprimersi per il rinnovo di sindaci e consigli comunali: diversi i capoluoghi al voto, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno

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Al via lo spoglio di una nuova tornata di amministrative in oltre 600 comuni italiani. Eventuali ballottaggi, che riguardano solo i comuni più grandi, si terranno il 7 e 8 giugno: fari accesi sulle sfide nei capoluoghi, ma sono particolarmente attenzionate le sfide di Venezia, Reggio Calabria, Prato e Salerno.

È il primo voto politico dopo il referendum sulla giustizia, da cui il centrodestra è uscito nettamente sconfitto. Nel momento in cui si avvia lo spoglio, i partiti di maggioranza sembrano tenere innanzitutto Venezia, dove negli ultimi giorni di campagna elettorale sembrava esserci possibilità per il centrosinistra di ribaltare la situazione. Il centrodestra si avvia a conquistare anche Reggio Calabria, dove il candidato scelto dal presidente di Regione Roberto Occhiuto Francesco Cannizzaro sembra oltre la soglia necessaria per l’elezione al primo turno. A Salerno, come da previsioni, ha spadroneggiato Vincenzo De Luca, tornato all’incarico che l’ha lanciato sulla scena nazionale.

A Prato il Pd potrebbe vincere al primo turno Vittoria a portata per Matteo Biffoni del centrosinistra, che secondo gli exit poll Rai si muove tra il 49,5 e il 53,5 per cento dei consensi. Il candidato del centrodestra, Gianluca Branchelli, si ferma al 26-30 per cento. Arezzo al ballottaggio: avanti il centrodestra Nel capoluogo toscano avanti Marcello Comanducci del centrodestra che si muove negli exit poll tra il 41,5 per cento e il 44,5. Vincenzo Ceccarelli del centrosinistra raccoglie tra il 32 e il 36 per cento. Marco Donati, di Azione, prende il 17,5 per cento e il 21,5 per cento: da vedere i raggruppamenti per il ballottaggio di inizio giugno. Reggio Calabria, avanti il candidato di Occhiuto Forza Italia in vantaggio a Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro potrebbe strappare il governo cittadino al centrosinistra con un consenso del 64-68 per cento. Lontano il centrosinistra di Domenico Battaglia, 21-25 per cento. A Salerno De Luca al 56-60 per cento Gli exit poll prevedono una larga vittoria già prevista per Vincenzo De Luca, ex presidente di Regione, dato al 56-60 per cento, che si lascia alle spalle Marenghi (14-18 per cento) e Lanocita (14-18 per cento). A Messina vince il candidato di Cateno De Luca A Messina trionfa il candidato di Cateno De Luca Federico Basile, che negli exit poll viaggia in una forchetta 51-55 per cento. Distaccato il centrodestra di Marcello Scurria, tra il 27 e 31, Antonella Russo del centrosinistra si ferma tra il 13-17 A Venezia avanti il centrodestra Nei primi exit poll di Venezia dell'istituto Opinio è avanti il centrodestra, con Simone Venturini tra il 47 e il 51 per cento, mentre Andrea Martella del centrosinistra si attesterebbe tra il 40 e il 44 per cento.

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