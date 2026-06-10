Obiettivo Milano, le mire di La Russa e la carta Vannacci

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La corsa per la candidatura di centrodestra a sindaco di Milano è partita e l’unica certezza, per ora, è che garanzie non ci sono per nessuno. Peggio: si conosce la data – giugno 2027 – ma non se le elezioni politiche ci saranno già state. Di conseguenza non si conosce nemmeno il perimetro della coalizione, ovvero se il generale Roberto Vannacci sarà dentro o fuori. Risultato: ogni partito di centrodestra si muove in modo autonomo e per le sue vie. C’è chi, come Forza Italia, ha iniziato a fare