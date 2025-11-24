Oltre a Campania, Puglia e Veneto alle urne anche i cittadini di Acquaro, Caivano (Na), Capistrano (Vv) e Monteforte Irpino (Av). Nel piccolo comune calabrese un unico candidato che, però, non è stato eletto. Ha votato solo 28 per cento degli aventi diritto, dovevano essere il 40 per cento

Oltre a Campania, Puglia e Veneto c’erano anche quattro comuni al voto nella tornata elettorale del 23 e 24 novembre: Acquaro (Vibo Valentia), Caivano (Napoli), Capistrano (Vibo Valentia) e Monteforte Irpino (Avellino).

I primi risultati ufficiali sono quelli di Acquaro dove l'unico candidato sindaco, Giuseppe Ferraro della lista Acquaro Bene Comune, non è riuscito a farsi eleggere. Gli elettori che si sono recati alle urne sono stati 439 (Ferraro ha ottenuto 429 preferenze), il 28,07 per cento degli aventi diritto (1.564). Pochi visto che la legge prevede, in caso di unico candidato, che si rechi alle urne almeno il 40 per cento. Elezioni nulle, quindi, tutto da rifare.

