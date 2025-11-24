false false

Nessuna sorpresa dalle proiezioni delle elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania. L’affluenza, intanto, resta bassa in tutte e tre le regioni: alle 15 di oggi, in chiusura dei seggi, a spoglio in corso, è andato a votare il 43,64 per cento, lontano dai risultati di cinque anni fa, quando l’affluenza era al 57,60 per cento.

Le proiezioni

In Veneto, secondo la seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 14 per cento, il candidato del centrodestra Alberto Stefani è al 61,3 per cento, il candidato del campo largo progressista Giovanni Manildo è al 30,5 per cento mentre Riccardo Szumski (Resistere Veneto) è al 6,2. Le coalizioni sono rispettivamente al 63,3 per cento, al 28 e 5,8.

Di segno opposto le seconde proiezioni – sempre del Consorzio Opinio Italia per Rai con una copertura al 16 per cento – in Campania, dove l’ex presidente della Camera Roberto Fico, candidato del campo progressista, è avanti con il 58 per cento (la coalizione al 59,2). L'avversario del centrodestra Edmondo Cirielli è al 36,5 per cento (coalizione 35,7), mentre Giuliano Granato è al è al 2,7 per cento (coalizione al 2,2).

Così come in Puglia, dove secondo le seconde proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del 12 per cento, l’europarlamentare dem Antonio Decaro ha registrato 66,9 per cento (coalizione al 66,5), mentre Luigi Lobuono per il centrodestra il 31,7.

Cosa guardare

I risultati di questa tornata di regionali erano piuttosto attesi. Le sfide sono però utili per capire meglio come si evolveranno gli equilibri interni alle coalizioni. Nel centrodestra a partire dai risultati in Veneto – dove c’è da tenere d’occhio anche il risultato di Luca Zaia, il presidente uscente carico di preferenze che può diventare pericoloso per il segretario della Lega Matteo Salvini – si inizierà a capire che tendenza avranno i flussi nei prossimi anni, soprattutto alle politiche del 2027. Se FdI dovesse superare la Lega, la leadership del ministro dei Trasporti sarebbe ancora più compromessa e il discorso sul candidato da schierare alle prossime elezioni regionali lombarde per il Carroccio si chiuderà qui.

In Puglia e in Campania vale lo stesso per il centrosinistra. A Napoli, il presidente uscente Vincenzo De Luca corre da consigliere dopo aver negoziato un patto con la segretaria del Pd Elly Schlein e aver ottenuto la segreteria regionale dem per suo figlio Piero. Il candidato del campo largo è però un Cinque stelle, aspetto che potrebbe far storcere il naso a una fetta più moderata di elettorato vicina a De Luca. Di conseguenza, va tenuta d’occhio la performance del Pd, che potrebbe portare a casa parecchi meno consensi di quanti fossero alle europee. Anche il dato M5s è interessante, considerato che si tratta della prima elezione regionale dove il Movimento schiera un candidato veramente identitario. Se dovesse andar male per Fico, anche l’alibi del candidato sbagliato con cui si è difesa la governance Cinque stelle in passato cadrebbe.

In Campania va anche in scena il derby Sangiuliano-Boccia, il corrispondente della Rai a Parigi capolista di FdI (in cerca di preferenze), l’imprenditrice ex collaboratrice del ministro candidata con Dimensione Bandecchi per il sindaco di Terni.

Anche la Puglia è importante per il presidente del M5s Giuseppe Conte: è la sua regione d’origine, l’ha visitata molto in campagna elettorale e l'aspettativa è per un buon risultato (i Cinque stelle partivano dal 10 per cento scarso). In ogni caso la parte del leone sarà del Pd, che in regione resta predominante: dato che potrebbe dare slancio anche ad ambizioni nazionali in campo riformista di Decaro.

Campania, II proiezione Opinio-Rai: Fico avanti con il 58 per cento In base alla II proiezione del "Consorzio Opinio Italia per Rai", con una copertura del campione del 16%, alle regionali in Campania il candidato del campo largo Roberto Fico è al 58% (coalizione 59,2%) mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli è al 36,5% (coalizione 35,7%). Il candidato Giuliano Granato (Campania Popolare) è al 2,7% (2,2%). Puglia, II proiezione Opinio-Rai: in vantaggio Decaro (centrosinistra) al 66,9% In base alla II proiezione del "Consorzio Opinio Italia per Rai", con una copertura del campione del 12%, alle elezioni regionali in Puglia il candidato del campo largo Antonio Decaro è al 66,9% (coalizione al 66,5%) mentre il candidato di centrodestra Luigi Lobuono è al 31,7% (coalizione 32,7%). La candidata Ada Donno (Puglia pacifista popolare) è all'1,2% (coalizione 0,7%). Veneto, II proiezione Opinio-Rai: Stefani (centrodestra) sopra con il 61,3% In base alla II proiezione del 'Consorzio Opinio Italia per Rai', con una copertura del campione del 14%, alle elezioni regionali in Veneto il candidato del centrodestra Alberto Stefani è al 61,3%, il candidato del campo largo Giovanni Manildo è al 30,5% mentre Riccardo Szumski (Resistere Veneto) è al 6,2%. La coalizione in sostegno di Stefani è al 63,3%, quella in appoggio di Manildo è al 28% mentre per Szumski è al 5,8%. Campania, prima proiezione Swg La7: Fico avanti con il 57,1 per cento Secondo i dati della prima proiezione Swg per La7 sulle regionali in Campania, con una copertura del 9 per cento, il candidato di centrosinistra Roberto Fico ha registrato il 57,1 per cento, mentre l'avversario di centrodestra Edmondo Cirielli è al 34,9 per cento. Puglia, prima proiezione Swg-La7: Decaro in vantaggio con il 66,4% Secondo i dati della prima proiezione di Swg per La7, nelle elezioni per la presidenza della Puglia, il candidato del centrosinistra Antonio Decaro è in vantaggio con una percentuale del 66,4 per cento, con il candidato del centrodestra Luigi Lobuono fermo al 32,2 per cento. La copertura del campione è del 9 per cento con errore statistico dell'1,28 per cento. Veneto, prima proiezione Swg per La7: Stefani avanti con il 62,50 per cento Per la prima proiezione realizzata da Swg per La7, con un campione dell'11 per cento, alle elezioni regionali del Veneto il candidato della coalizione di centrodestra Alberto Stefani consolida il proprio vantaggio ed è avanti con il 62,50 per cento dei voti. Il candidato della coalizione di centrosinistra Giovanni Manildo si ferma invece al 31,10 per cento. Riccardi Szumski è al 4,8 per cento, Marco Rizzo all'1 per cento e Fabio Bui al 0,6 per cento. L'errore campionario è poco superiore all'1 per cento. I dati sull'affluenza: in calo in tutte le regioni In tutte e tre le regioni al voto, si è registrata un'affluenza di gran lunga inferiore rispetto al 2020. In Campania, quando mancano sette sezioni su 5.825 totali, l'affluenza è del 44,05 per cento con un calo di circa 11 punti rispetto alle regionali del 2020, quando alle urne si era recato il 55,52 per cento. In Puglia, è ha invece registrato un calo superiore: il dato definitivo delle 4.032 sezioni nella regione, al il 41,83 per cento, è inferiore di oltre 14 punti percentuali rispetto alle elezioni del 2020 quando fu il 56,43 per cento. In Veneto, alla chiusura delle urne, ha votato il 44,64 per cento degli aventi diritto, contro il 61,16 per cento registrato alla scorsa tornata elettorale. In calo di 16,5 punti. Puglia, prime proiezioni: Decaro (centrosinistra) 69%, Lobuono (centrodestra) al 28,8% In Puglia, in base alle prime Proiezioni realizzate dal consorzio Opinio Italia per conto della Rai (copertura 5%), Antonio Decaro per il centrosinistra si attesta al 69,2 per cento, Luigi Lobuono per il centrodestra al 28,8 e Anna Donno della lista civica 'Puglia pacifista e popolare' all'1,2 per cento. Campania, prima proiezione: Fico (centrosinistra) al 59,5%, Cirielli (centrodestra) al 35,3% Il candidato del centrosinistra Roberto Fico - secondo le prime proiezioni dei risultati, realizzate dal consorzio Opinio Italia per la Rai - si attesta al 59,5 per cento, l'avversario del centrodestra Edmondo Cirielli al 35,3 per cento, mentre Giuliano Granato al 3,2 per cento. Veneto, prima proiezione: Stefani in vantaggio con il 60,5%, Manildo al 30,8% Secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 6 per cento, alle elezioni regionali in Veneto il candidato del centrodestra Alberto Stefani è al 60,5 per cento, il candidato del campo largo progressista Giovanni Manildo è al 30,8 per cento mentre Riccardo Szumski (Resistere Veneto) è al 6,6. Puglia, II exit poll: avanti Decaro (centrosinistra) con il 66-70 per cento Per i secondi exit poll dati Consorzio Opinio per la Rai Antonio Decaro, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, si attesta sul 66-70 per cento dei voti. Luigi Lobuono, candidato del centrodestra, sul 27-31 per cento. Veneto, II exit poll: Stefani in testa (centrosinistra) tra 58-62% Il secondo exit poll di Opinio per la Rai sulle regionali in Veneto conferma la cavalcata di Alberto Stefani, candidato del centrodestra, con altissimi consensi tra il 58,5 e il 62,5 per cento. Resta indietro il candidato del centrosinistra, Giovanni Manildo, attorno al 30 per cento (29-33%). Nella seconda rilevazione sale invece Riccardo Szumski (Resistere Veneto) con una forbice di consensi tra il 5 e il 7 per cento. Campania, II exit poll: in vantaggio il candidato di centrosinistra Fico con il 57,5-61,5% Per i secondi exit poll dati Consorzio Opinio per la Rai Roberto Fico, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, si attesta sul 57,5-61,5% dei voti. Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra, sul 33-37%. Il leader del M5s Conte in viaggio verso Napoli. Anche Bonelli e Fratoianni (Avs) Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è in viaggio verso Napoli per seguire lo spoglio dei voti. Sono dati in arrivo anche i due leader Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Renzi: «Meloni non è invincibile se l'alternativa è unita» "Sono mesi che ci ripetono un ritornello stanco: Giorgia Meloni non ha rivali, è invincibile, non ha alternative", dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi, affermando che "i risultati di Campania e Puglia, dopo la Toscana, dicono invece che l'alternativa c'è, da Casa Riformista fino alla sinistra. E questa alternativa, quando è unita, vince. Da domattina Giorgia Meloni proverà a cambiare la legge elettorale. Perché con questa legge elettorale lei a Palazzo Chigi non ci rimette più piede". Youtrend, in Veneto testa a testa FdI e Lega I principali partiti in Veneto, secondo gli instant poll di Youtrend, hanno registrato: Fratelli d'Italia tra il 24 e il 28 per cento, la Lega tra il 22,5 e il 26,5 per cento, Forza Italia tra il 6 e l'8. Il Partito democratico al 15,5-19,5 per cento, Alleanza Verdi e Sinistra tra il 4 e il 6 per cento e il Movimento 5 stelle tra il 2 e il 4 per cento. La segretaria Pd Schlein è diretta al comitato per Fico a Napoli La segretaria del Partito democratico Elly Schlein sta raggiungendo Napoli per seguire le fasi finali dello spoglio insieme al candidato del centrosinistra Roberto Fico. Campania, instant poll Swg-La7: Fico tra 56-60%, Cirielli 36-40% Secondo il primo instant poll Swg-La7 relativo alla regione Campania, dove si sceglie il successore dell'uscente Vincenzo De Luca, Roberto Fico (centrosinistra) è tra il 56-60%, mentre Edmondo Cirielli tra il 36-40%. Per Youtrend Fico è tra il 53-57%, mentre Cirielli è tra 38 e 42%. Puglia, instant poll Swg-La7: Decaro avanti con 65-69%, Lobuono 29-33% Secondo i dati del primo instant poll di Swg per La7, nelle elezioni per la presidenza della Regione Puglia, il candidato del centrosinistra Antonio Decaro è in vantaggio con un forbice tra il 65 e il 69% sul candidato del centrodestra Luigi Lobuono, fermo tra il 29 e il 33%. La copertura del campione è dell'86%. Veneto, instant poll La7: Stefani (centrodestra) 58-62%, Manildo (centrosinistra) 32-36% Secondo gli instant poll di Swg per La7 per le regionali in Veneto il candidato del centrodestra Alberto Stefani si attesta su una forbice tra il 58 e il 62%, quello del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 32 e il 36%. Copertura all'85%. Veneto, exit poll: Stefani (centrodestra) in vantaggio su Manildo (centrosinistra) In Veneto, secondo il primo exit poll di Opinio-Rai, il candidato di centrodestra Alberto Stefani ha raccolto preferenze tra il 59 e il 63 per cento; per il centrosinistra Giovanni Manildo è tra 30 e il 34 per cento, mentre la lista "Resistere Veneto" di Riccardo Szumski è tra il 3,5 e il 5 per cento. Puglia, exit poll: Decaro (centrosinistra) si attesta tra il 64 e il 68 per cento Secondo i primi exit poll del consorzio Opinio per conto della Rai, in Puglia Antonio Decaro, il candidato del centrosinistra, si attesta tra il 64 e il 68 per cento contro il 30-34 per cento dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono. Campania, exit poll: Fico (centrosinistra) in vantaggio rispetto a Cirielli (centrodestra) In Campania, secondo i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato di centrosinistra Roberto Fico si è attestato fra il 56,5 e il 60,5 per cento. Mentre il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35 e il 39 per cento.

© Riproduzione riservata