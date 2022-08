I transfughi Cinque stelle presentano il loro progetto: dovrebbe essere il trampolino di lancio per una candidatura in area dem. Attesa per le undici anche la presentazione del nuovo partito di Di Maio, Impegno civico

È una giornata cruciale per la campagna elettorale. Entro oggi Carlo Calenda deciderà se allearsi oppure no con il Pd. Attualmente la via sembra estremamente stretta, considerate le ultime dichiarazioni di Calenda, che non vuole finire in lista con Luigi Di Maio e Nicola Fratoianni. Sono in programma anche le conferenze stampa di presentazione della nuova associazione di Davide Crippa e Federico D’Incà, che hanno lasciato il M5s nel fine settimana, e quella di Di Maio che presenterà il suo Impegno civile.

La diretta

10.24 – «Quest’associazione si pone come un contenitore che ha intenzione di dare stimoli» dice Davide Crippa. «Non ci siamo sottratti al campo progressista. Il nostro obiettivo è segnalare i nostri temi all’interno dell’agenda progressista. Non presenteremo le liste per raccogliere le firme».

Di fronte alle domande dei cronisti sui contatti con il Pd, i rappresentanti dell’associazione hanno sottolineato di volersi rivolgere a tutto il campo progressista.

10.21 – Carlo Calenda si rivolge in un video su Twitter a Enrico Letta. «Abbiamo chiesto il minimo sindacale, se la risposta è no la rottura sarà interamente colpa tua».

10.18 – La nuova associazione dei fuoriusciti dal M5s Federico D’Incà e Davide Crippa si chiama Ambiente 2050. Il simbolo è la scritta che campeggia su uno sfondo blu circondato da 12 stelle che richiamano l’Ue e due banndiere dell’Italia. «È un elemento di unione tra la politica e le istanze del territorio, dei cittadini e dei consumatori».

