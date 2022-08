Il centrosinistra è in crisi: da un lato Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli chiedono una ridiscussione dell’alleanza, dall’altro Carlo Calenda non vuole riaprire il patto. Intanto, Luigi Di Maio deve decidere se accettare il diritto di tribuna che il Pd gli ha offerto

Diretta

12.09 – Oggi non dovrebbero esseerci incontri tra il sergretario dem Enrico Letta e i Verdi e Sinistra italiana. È quanto riferiscono fonti a Lapresse.

11.56 – «Salvini al Viminale? È veramente troppo presto per parlare di incarichi. Il centrodestra avrà una squadra di governo di alto profilo che garantirà una guida seria del nostro paese e avrà una credibilità internazionale». Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa nella sede del partito.

10.05 – Il vicesindaco di Lampedusa, dove oggi si recherà Salvini, che ha già polemizzato sul fatto che la ministra Luciana Lamorgese avrebbe svuotato gli hotspot per «nascondere» i migranti, chiede che ci siano «interventi ad hoc per Lampedusa e Linosa» nel decreto ad hoc. «Siamo sicuri che il senatore Matteo Salvini saprà aiutarci per far sentire la nostra voce».

10.00 – Di Maio riunisce i suoi per discutere insieme i prossimi passi. Il ministro degli Esteri avrebbe chiesto tre posti al Pd in modo da riuscire a far rientrare in parlamento anche i suoi fedelissimi, ma dovrebbe sacrificare il suo neonato partito.

