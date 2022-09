In un’intervista, il candidato di FdI non fa sconti alle politiche di Draghi e prevede la necessità di mettere mano al Pnrr, che risponde a priorità «che non sono più le stesse

Mancano 19 giorni alle elezioni, anche oggi vi teniamo aggiornati sui dibattiti in campagna elettorale. Restano da risolvere le diatribe interne al centrodestra, diviso per esempio sul tema delle sanzioni alla Russia, che Matteo Salvini continua a ritenere dannose per l’Italia, o su quello economico: la Lega chiede lo scostamento di bilancio, Fratelli d’Italia continua a essere totalmente contraria.

8.25 – «Andiamo avanti con le sanzioni alla Russia ma l'Europa intervenga proteggendo operai, imprese e artigiani. L'Italia non può stare ferma, il governo deve mettere subito sul tavolo almeno 30 miliardi per limitare gli aumenti delle bollette». Lo ha detto a Radio Capital Matteo Salvini, segretario della Lega, ribadendo la necessità di approvare uno scostamento di bilancio. «Preferisco 30 miliardi a debito che non metterne 100 per pagare un milione di cassaintegrati tra un mese».

8.00 – Secondo Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è necessario un ministero per gli Italiani all’estero. In un’intervista al Messaggero dice anche che il programma di FI prevede agevolazioni per chi voglia rientrare.

Tajani apre anche sulle modifiche al Pnrr che propone FdI: «Niente stravolgimenti, ma se la nostra casa crolla, dobbiamo rimettere insieme le macerie, prima di poter costruire altro».

7.36 – Per Flavio Tosi, ex sindaco di Verona, Salvini ha snaturato la Lega. In un’intervista a Repubblica spiega che le candidature «lui le ha calate tutte dall’alto, qualcosa di inaccettabile per dirigenti e militanti». Sui migranti, adesso, Salvini per Tosi è «ripetitivo», ma in ogni caso secondo l’ex sindaco non ci sarà la resa dei conti «perché il partito è stato normalizzato e militarizzato» dal segretario.

7.30 – Emma Bonino in un’intervista al Corriere della Sera dice essere spaventata «dall’idea di essere governata da una destra reazionaria». «Rispetto molto la signora Meloni come rispetto tutti i miei avversari politici. Ma non condivido neanche una parola delle proposte che fa, sia per le libertà e le vite personali sia per le questioni nazionali».

Bonino torna anche sulle sanzioni alla Russia: «I costi delle sanzioni sono sempre per i sanzionati ma anche per chi sanziona. Penso però che una reazione decisa all’invasione di Putin sia non solo necessaria ma doverosa».

7.16 – In un’intervista al Corriere della Sera, Giulio Tremonti, ex ministro dei governi Berlusconi e tra i più menzionati come possibile ministro del governo di centrodestra che potrebbe formarsi dopo il voto, critica aspramente il “whatever it takes” di Mario Draghi. «Un intervento del genere andava fatto ma non poteva durare dieci anni». Per Tremonti, la forte inflazione che oggi causa problemi al paese dipende anche dagli effetti di quella scelta.

Tremonti è anche contrario all’ipotesi di rivedere le sanzioni contro la Russia. «Una volta irrogate non le puoi più togliere, altrimenti perdi credibilità». E il candidato di Fratelli d’Italia vorrebbe anche mettere mano al Pnrr: «Quel piano non prevedeva l’inflazione, che adesso c’è; e prevedeva un sistema di investimenti sulla base di un sistema di priorità che adesso non sono più le stesse».

