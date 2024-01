Il generale Roberto Vannacci, autore del libro “Un mondo al contrario”, ha risposto al messaggio lanciato dal vicepremier Matteo Salvini. Durante un’intervista rilasciata a Rtl 102.5, il segretario della Lega si è detto favorevole a una candidatura di Vannacci con la Lega in vista delle prossime elezioni europee.

Vannacci ha detto in un’intervista al Messaggero sta pensando a una possibile candidatura con il Carroccio. «Io ho solo un cruccio. Passare da un settore in cui sono un professionista affermato, l'esercito e il mondo militare, a un settore come la politica, in cui sono un dilettante», ha detto.

«Io – continua l’intervista – ho grande esperienza nella carriera militare. Sono e resto un soldato. Di politica invece non mi sono mai occupato, e dunque mi prendo del tempo e ringrazio chi mi ha offerto un’alternativa». Per il generale l’Unione europea è «un’entità dalla quale non si puo’ trascendere. Ma deve essere configurata in base ai nostri interessi nazionali. Un'Europa vicina».

Nel frattempo non esclude l’uscita di un secondo libro dopo il primo che ha venduto decine di migliaia di copie e ha suscitato polemiche per via delle sue posizioni conservatrici. «Qualcuno ha detto che tra polpastrelli del generale vibra un secondo capitolo del “Mondo al contrario”. Ebbene potrebbe essere, tra qualche tempo. Ma non dico altro, nella mia professione la sorpresa gioca un ruolo decisivo».

